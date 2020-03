O Homem Invisível

Baseado em uma história real, do premiado livro de Bryan Stevenson.

O jovem advogado Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) acaba de se formar em Harvard. Mesmo com a possibilidade de ter um emprego com um bom salário, ele escolhe ir para o Alabama defender pessoas que foram condenadas injustamente, com o apoio da advogada local Eva Ansley (Brie Larson). O primeiro, e um dos mais polêmicos casos, é de Walter McMillian (Jamie Foxx), condenado em 1987 à morte pelo assassinato chocante de uma jovem de 18 anos, mesmo com evidências que apontavam sua inocência e o fato de que o único depoimento contra ele veio de um criminoso com motivos para mentir. Com o passar dos anos, Bryan se envolve em diversas situações de manobras legais e políticas, além de enfrentar o racismo, à medida que luta por Walter e outros como ele, contra todas as adversidades – e o sistema.