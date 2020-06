O K-Idol Yohan é encontrado morto na última terça-feira (16)

O astro do K-Pop e membro do grupo TST, Kim Jung-hwan, conhecido como Yohan, foi encontrado morto na última terça-feira, 16, aos 28 anos. A informação foi confirmada pelo KJ Music Entertainment, empresa responsável pelo selo da banda dele. Porém a família optou por não divulgar a causa da morte do rapaz.

“Olá. Este é o selo do TST, KJ Music Entertaiment. Estamos tristes por transmitir as notícias mais infelizes e tristes. Em 16 de junho, Yohan, membro do TST, deixou este mundo. A família de Yohan está atualmente de luto profundo. A família alegou que artigos da mídia sobre a morte de Yohan, como aqueles que especulam sobre a causa de sua morte, sejam abstidos por respeito. Expressamos nossas mais profundas condolências à luz da despedida final de Yohan”, disse a empresa em nota.