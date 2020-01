O Melhor Verão das Nossas Vidas

Longa superou Nada a Perder, cinebiografia do bispo Edir Macedo

Depois de desbancar blockbusters como Star Wars: A Ascensão Skywalker e Frozen 2 nas bilheterias nacionais, Minha Mãe É Uma Peça 3 alcançou mais um marco ao acumular a maior arrecadação na história de um filme nacional.

Com os R$ 13,7 milhões registrados neste final de semana, a comédia de Susana Garcia superou o longa Nada a Perder, primeira parte da cinebiografia do bispo Edir Macedo que arrecadou R$ 120 milhões durante seu período em cartaz, e bateu a marca histórica de R$ 137,9 milhões.

Na trama inédita, Dona Hermínia (Gustavo) terá de lidar com a expansão de sua família após sua filha Marcelia (Mariana Xavier) aparecer grávida. A direção de Minha Mãe É Uma Peça 3 é de Susana Garcia, que já trabalhou com Paulo Gustavo no recente Minha Vida Em Marte (2018).

Lançado em 2013, o primeiro filme de Minha Mãe é uma Peça se tornou o mais assistido no país daquele ano, com mais de 4,6 milhões de espectadores. A primeira sequência estreou em 2016 e também bateu recorde, tornando-se o quarto filme mais assistido da história do país.