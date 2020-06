O prefeito Santarém diz que vai discutir abertura do turismo interno e Sairé

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM), informou que a Prefeitura já discute a retomada das atividades de turismo na região, inclusive, a possibilidade de realização do Sairé, este ano. O prefeito avalia a abertura do turismo interno, ou seja, restringir a cidade apenas a visitantes brasileiros – mas não deu detalhes de como pode ser feito esse processo.

“Vamos ver ainda como fazer para retomar atividades de turismo, pelo menos o interno, das cidades da região”, afirmou Nélio, durante live nesta quinta feira (11/6).

O prefeito disse ainda que as estratégias dessa retomada devem ser feitas com especialistas do setor turístico e com base em estudos científicos.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, Santarém que recebe turistas do mundo todo, está com praias e balneários interditados.

A vila de Alter do Chão, conhecida como o Caribe Amazônico, montou barreiras sanitárias, para impedir a chegada de pessoas de outras localidades.

“Os moradores de Alter são os que mais levaram a sério o isolamento, lá eles fecharam tudo e sem reclamar, desde as bancas de tacacá a hotéis, e pediram que a prefeitura fizesse barreiras de fiscalização nas estradas também”.

Após 15 dias de lockdown, Santarém flexibilizou a abertura do comércio, mas Nélio, que também é médico, pediu que a população tenha cautela.

“Sabemos que é preciso retornar, porque não sabemos o ciclo dessa doença. Enquanto não tiver vacina, vamos tentar retornar à vida, não temos condições de voltar como era antes. Vivemos em um momento de insegurança, qualquer passo que você dá tem que ser muito bem pensado. Ninguém sabe os efeitos dessas tentativas de reabertura”, disse o prefeito.