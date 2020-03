O Presidente Bolsonaro confirma início de testes com cloroquina

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, neste sábado (21), que a hidroxicloroquina e a cloroquina passarão a ser testadas em pacientes com Covid-19. A iniciativa é do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

– Profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa par avaliar a eficácia da cloroquina em pacientes com Covid-19. Me reuni com o senhor ministro da Defesa e decidimos que o laboratório químico e farmacêutico do Exército deve imediatamente amplia sua produção desse medicamento – informou Bolsonaro.

Bolsonaro comentou ainda que o Brasil deverá manter o estoque do medicamento, e que a produção nacional não será vendida a outros países.

Essas substâncias são usadas normalmente contra o vírus da malária, no combate ao lúpus e à artrite reumatoide.