O TEMPO E A TEMPERATURA: Chuva predomina no Norte do país, neste domingo (13)

Domingo ainda com pancadas de chuva no Norte do país. Isso por conta da disponibilidade de umidade combinada ao calor. Chuva com trovoadas são esperadas para o norte de Rondônia, Acre, Amazonas, além de Roraima, norte e oeste do Pará e no Amapá. Nas demais áreas o que predomina é o sol, calor e baixa umidade do ar. A temperatura pode passar dos 40 graus no oeste de Tocantins, sul do Amazonas e do Pará, em Rondônia e no Acre. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.



As informações são do Somar Meteorologia

Por: Thiago Marcolini

Fonte: Brasil 61