O Tribunal de Justiça do Rio autoriza prisão de mulher de Fabrício Queiroz

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão contra Márcia Oliveira de Aguiar, mulher do o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. O mandado de prisão contra Márcia está sendo cumprido com auxílio da Polícia Federal. As informações são do jornal O Globo.

O juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal, expediu mandado para ser cumprido no mesmo endereço em que Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) na Operação Anjo. No entanto, ela não estava no local. De acordo com a CNN Brasil, Márcia já é considerada foragida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

O casal e o senador são investigados pelo esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Márcia trabalhou no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio entre 2007 e 2017.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), os agentes cumpre ainda outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça relacionadas ao inquérito das rachadinhas.

Entre as medidas cautelares estão busca e apreensão, afastamento da função pública, o comparecimento mensal em Juízo e a proibição de contato com testemunhas. Também são alvos da operação o servidor da Alerj Matheus Azeredo Coutinho; os ex-funcionários da casa legislativa Luiza Paes Souza e Alessandra Esteve Marins; e o advogado Luis Gustavo Botto Maia.