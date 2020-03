Obra de drenagem na avenida João Paulo II inicia nesta segunda, 09

No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, que marca o pedido de igualdade, respeito e fim da violência contra mulheres. Em alusão à data, a Prefeitura de Belém, por meio de suas secretarias, realiza diversas programações pela cidade com exposições, caminhadas e distribuição de mudas e flores. Os eventos são gratuitos e ocorrem até o próximo domingo.

Na sexta-feira, 6, e sábado, 7, a Coordenadoria da Mulher (Combel), promove a feira cultural “Ver-a-Arte”, das 8h às 14h, no Mercado Francisco Bolonha. O projeto tem por objetivo expor peças de artesanato de 40 expositores, buscando desenvolver renda para dezenas de famílias.

Caminhada – No domingo, 8, com a intenção de conscientizar a sociedade sobre a violência contra mulher e os direitos de uma vida com respeito, segurança, liberdade, paz e igualdade, a PMB realiza a “Caminhada das Mulheres – Com todos os seus direitos, por todos os seus direitos”, saindo às 8h da Escadinha do Cais do Porto, seguindo para o Theatro da Paz, onde haverá uma extensa programação com shows das bandas Camarote VIP, Jeito Inocente e Xeiro Verde.

O grupamento da Guarda Municipal de Belém (GMB) fará a distribuição de flores, e, às 10h, a banda da Guarda fará apresentação no coreto azul.

“Historicamente as mulheres sempre passaram por dificuldades. Esse evento é para reconhecer as conquistas sociais das mulheres e chamar atenção para as necessidades de acelerar a conquista pela igualdade e a busca do combate da violência”, explicou a coordenadora geral da Combel, Sofia Couto.

Trânsito – A caminhada conta com o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) no fechamento temporário do cruzamento das avenidas Pedro Álvares Cabral e Visconde de Souza Franco, sentido Boulevard Castilho França, a partir das 7h. Como alternativa, os condutores poderão seguir em direção à área do Ver-o-Peso pela rua Belém.

Os fechamentos também serão feitos em todo corredor e transversais da avenida Presidente Vargas, até a chegada da passeata na Praça da República. Após isto, o trânsito será liberado.

Saúde – A equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), estará na praça da República para conscientizar a população sobre os riscos de infecção por HIV, pelo vírus da hepatite e outras infecções sexualmente transmissíveis. Para isso, serão distribuídos gratuitamente 3 mil preservativos femininos e masculinos.

Ainda no domingo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) distribuirá mudas e flores às mulheres, no Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves, das 8h às 17h.