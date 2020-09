Obra de duplicação da PA-287 chega em frente ao aeroporto de Redenção

Serviços estão sendo realizados no trecho conhecido como avenida Araguaia

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) prossegue com as obras de pavimentação da rodovia PA-287, no trecho conhecido como avenida Araguaia, no município de Redenção, situado no sudeste do Pará. Os serviços estão em etapa de pavimentação asfáltica, na altura do aeroporto municipal da cidade.

O trecho de mais de três quilômetros será pavimentado, duplicado e sinalizado, onde a rodovia passará de 10 para 17 metros, atendendo à demanda de melhorar a infraestrutura rodoviária no centro do município de Redenção. A expectativa é que a conclusão dos trabalhos na via termine em até seis meses.

A duplicação da rodovia PA-287 está no cronograma de obras da Setran para o ano de 2020, com investimento de quase R$ 8 milhões, oriundos do tesouro estadual. A via é uma das mais importantes da região sul e sudeste do Pará, com mais de 188 quilômetros de extensão, dos quais 144 estão asfaltados.

Além de ligar Redenção à Conceição do Araguaia, a PA-287 ainda dá acesso à Cumaru do Norte. Próxima ao estado do Tocantins, a rodovia é também uma estratégica rota de escoamento de produtos que chegam e saem do Pará. O trabalhador rural José Ezequias, que mora às proximidades do aeroporto de Redenção disse que a obra da PA-287 em frente ao aeroporto de Redenção é um sonho do povo do município há mais de 20 anos “que agora começa a ser concretizado”.