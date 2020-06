Obras da Arena Itacaiúnas seguem avançadas e estádio deverá ser entregue no final do ano

O Estado do Pará está prestes a ganhar mais um estádio de futebol. Com as obras bem avançadas, a Arena Itacaiúnas, vem sendo construída na cidade de Marabá, sudeste do estado, para receber partidas do Águia de Marabá Futebol Clube, e que possivelmente deverá ser entregue até o final do ano, com a primeira etapa para a capacidade de 2.500 pessoas, mas com a possibilidade de ampliar para 5.000 torcedores e atender a grandes jogos do Águia, principalmente diante de Clube do Remo e Paysandu Sport Club, os dois maiores da capital e com grandes torcidas.

O prefeito da cidade de Marabá, Tião Miranda, garantiu ao presidente do Azulão, Sebastião Ferreira, mais conhecido como Ferreirinha, que vai entrar com uma contrapartida para aumentar a capacidade do estádio. Depois que as obras retornaram, o estádio já está 60% construído, tendo a parte do sistema de drenagem e irrigação quase prontos, restando apenas a colocação do gramado, que será um dos melhores do estado para a prática do futebol. A parte estrutural como as cabines de imprensa e os vestiários, já estão bem adiantados e quase finalizados. A ideia é que tenha jogos do Águia no estádio já para o Campeonato Paraense de 2021.

O vice-presidente do Águia, que também é presidente da Câmara Municipal de Marabá, Pedrinho Corrêa, entrou com um requerimento para que o estádio possa receber o nome de Asdrubal Bentes, que faleceu em Belém, no dia 27 de abril de 2020, aos 80 anos, vítima da Covid-19. A homenagem se deve pelo fato de que foi Asdrubal que fez a emenda para a construção do estádio, liberando a verba quando ainda era deputado federal.

Portando, se o requerimento de Pedrinho Corrêa for aprovado em Sessão Ordinária da Câmara Municipal da cidade, o nome do estádio será denominado de Arena Itacaiúnas Asdrubal Bentes. A cúpula do Águia de Marabá Futebol Clube, esteve na construção do estádio nesta semana, com Ferreirinha (presidente), Pedrinho Corrêa (vice-presidente) e João Galvão (técnico). O trio ficou feliz com o andamento das obras.

“Essa etapa que está sendo feita, ela segue prevista para concluir no final do ano. O estádio ficará com capacidade para 2.500 torcedores. Eu havia feito um projeto de decreto legislativo, nominando o Estádio Municipal de Arena Itacaiúnas. Todavia, em virtude do falecimento do Asdrubal Bentes, deveremos nominar de Arena Itacaiúnas Asdrubal Bentes”, afirmou Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Águia e presidente da Câmara Municipal de Marabá.

