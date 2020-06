Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 aumenta no último final de semana no PA, aponta Sespa

De acordo com a Secretaria, no último domingo (14), 71,6% dos leitos de UTI do estado estavam ocupados. Apenas um dia antes, a taxa era de 68,8%.

Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Governo do Pará, exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid-19, tiveram um aumento na taxa de ocupação. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), no último domingo (14), 71,6% dos leitos de UTI do estado estavam ocupados. Apenas um dia antes, a taxa era de 68,8%.

O aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI no estado começou a ser registrado depois que o Governo do Pará anunciou o plano de reabertura das atividades comerciais. Segundo o projeto, as regiões metropolitana de Belém, parte do Marajó e a região do Araguaia estão autorizadas a abrirem shoppings centers, igrejas, salões de beleza e comércio varejista.

Segundo a Sespa, o Pará acumula 76.623 casos e 4.395 óbitos de Covid-19. Ainda de acordo com a secretaria, o estado ainda possui 63.944 recuperados, 6.878 casos descartados e 223 em análise.

Isolamento cai após retomada

Pará ocupa 15º lugar em ranking nacional de isolamento — Foto: Marcelo Seabra/ Agência Pará

Mesmo que as lojas atendam os protocolos para evitar a contaminação, na reabertura do comércio, as cidades do Pará tiveram ruas bastante movimentadas após o plano de reabertura do Governo. Em Belém, os shoppings registraram pontos de aglomeração. No final de semana, muitas pessoas circularam sem máscaras por vários pontos turísticos da cidade.

Especialistas alertam que, apesar da reabertura econômica, é necessário que a população se previna da doença. “É importante que a população não se descuide e continue o usando a máscara e respeitando normas de isolamento social. O crescimento de casos, principalmente nessa fase, em que as pessoas que não tiveram contato são, em grande parte, do grupo de risco, podem evoluir uma forma mais severa”, afimrou a infectologista Débora Crespo.

Já na capital, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), de 1 a 13 de junho, a taxa de ocupação de leitos de UTI foi de 52,72%, em média, e de 46,9& para os leitos clínicos administrados pela Prefeitura.

Ainda de acordo com a Sespa, em março o município registrou 1008 atendimentos. Esse número cresceu 200% em abril, com 3.243 atendimentos. Em maio houve uma queda, com 1.542 internações. Já em junho, até o dia 14, foram registrados 527 atendimentos.