O atacante Deivid Souza deve ser o próximo reforço do Paysandu para a temporada de 2020. O atacante de 31 anos estava no Guarani (SP) e rescindiu contrato com o Bugre na última segunda-feira, 6.

Em 2019 ele defendeu o Guarani e o Red Bull Brasil, com 24 jogos disputados e marcando dois gols. Segundo a mídia paulista, Deivid já assinou um pré-contrato com o Papão até o final da Série C. O ponta deve chegar a Belém na próxima sexta-feira, 10, para fechar acordo, realizar exames e ser integrado ao restante do elenco, que realiza pré-temporada no município de Barcarena.

Deivid acumula passagens pelo Guarani, Red Bull Brasil, Santo André, Uberlândia, São Bernardo e Independente de Limeira.