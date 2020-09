Oficinas de Carimbó e Lundu são ofertadas pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Começa nesta terça-feira, dia 15, e segue até o dia 18 de setembro a Oficina de Carimbó oferecida pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. As danças com ritmos paraenses fazem parte da programação do mês de setembro. As atividades estão sendo realizadas de forma virtual por causa da pandemia da covid-19.

O carimbó é um ritmo amazônico, típico do Pará, que apresenta expressões corporais com movimentos do quadril e giratório que integram as tradicionais danças de roda. Para aprender os passos, o Professor Robson, do grupo Flores do Carimbó de Canaã dos Carajás, preparou as vídeos aulas.

LUNDU

Outra dança típica do Pará, mas de origem africana é o Lundu, criada a partir dos Batuques dos escravos. Ritmo transmitido de geração a geração pelos vaqueiros marajoaras. A oficina será realizada entre os dias 22 e 25 de setembro e terá como instrutor Clodoaldo Souza, integrante do grupo Raízes Parauara de Parauapebas. Ele vai mostrar os passos dessa dança sensual e trabalhar a noção de espaços e coordenação motora. As videoaulas serão enviadas nos dias 22 a 25 de setembro.

Todas as atividades da Casa da Cultura são gratuitas. Para receber a programação é preciso se inscrever nos telefones (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451.



Serviço

Oficina de carimbó com Professor Robson

Quando: nos dias 15 a 18 de setembro, às 20h

Oficina de lundu com Clodoaldo Souza

Quando: nos dias 22 a 25 de setembro, às 20h