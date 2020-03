OMS afirma que pandemia de coronavírus está acelerando

Nesta segunda-feira (23), o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou que a pandemia de coronavírus “está acelerando”. A declaração foi dada durante um pronunciamento à imprensa.

De acordo com ele, o vírus já está em circulação em “quase todos os países do globo terrestre”.

– Foram necessários 67 dias desde o primeiro caso relatado para alcançar os primeiros 100.000 casos, 11 dias para os segundos 100.000 casos e apenas 4 dias para os terceiros 100.000 casos – explicou.

Tedros Adhanom também afirmou que vai conversar com os líderes dos países do G-20 para pedir que trabalhem juntos contra a pandemia.

– A solução desse problema requer compromisso político e coordenação política em nível global. (…) Entre outras questões, pedirei que [os países] trabalhem juntos para aumentar a produção, evitar proibições de exportação e garantir a equidade da distribuição [de EPIs], com base na necessidade. Precisamos de unidade nos países do G20, que têm mais de 80% do PIB global – ressaltou.