Ônibus do BRT invade estação e deixa feridos

A Estação Interlagos, no Corredor Transoeste, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, foi invadida por um ônibus do BRT na manhã desta quinta-feira (3). Há relato de feridos, mas ainda não se sabe a gravidade.

“O acidente ocorreu porque o motorista do veículo precisou desviar de uma viatura da PM que invadiu a pista do BRT, no sentido Alvorada. A manobra do motorista evitou uma colisão de proporções ainda maiores”, afirmou o Consórcio BRT, em nota.