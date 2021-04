Operação Bairros Seguros reforça policiamento ininterrupto em três bairros de Belém

A partir desta sexta-feira (2), os bairros do Guamá, Terra Firme e Jurunas, em Belém, passam a contar com um reforço no policiamento de mais de 100 policiais militares, por 24 horas, durante 15 dias. A Operação Bairros Seguros tem o objetivo de aumentar a presença policial nessas áreas, a fim de reduzir a criminalidade. A Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), monitora diariamente os índices de violência, e ao detectar um aumento nas ocorrências, de qualquer natureza, estratégias serão postas em prática para devolver a tranquilidade aos moradores.

O titular da Segup, Ualame Machado, informou que “nosso propósito é levar segurança e tranquilidade para a população, demonstrar a presença policial, a força do Estado e, ao mesmo tempo, também elucidar fatos criminosos”.

Efetivo – A operação mobiliza militares do 20° Batalhão da PM, Batalhão Águia (motopatrulhamento) e do Comando de Missões Especiais, como o Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), que se somam aos efetivos que já atuam rotineiramente nos bairros.

“Existe o monitoramento diário, que é feito pelos órgãos de segurança pública, e quando é detectada qualquer anormalidade, em quaisquer das regiões, nós implementamos essas operações de reforço do policiamento ordinário para que ações mais enérgicas sejam efetivadas”, acrescentou Ualame Machado.

O coronel Getúlio Rocha, titular do Comando de Policiamento da Capital I, que está à frente da operação, enfatizou que todas as ações serão realizadas para ampliar a segurança. “Nós estamos empenhando nossos esforços nos bairros contemplados pelo Terpaz (Programa Territórios pela Paz), que nesses últimos dois anos tiveram grandes avanços na segurança pública, com reduções efetivas da criminalidade nos anos de 2019 e 2020. Nós iremos avaliar diariamente. Se percebermos a necessidade de reforçar ainda ou diminuir o choque operacional, assim iremos fazer”, assegurou o comandante.

