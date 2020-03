Operação de combate à violência contra a mulher prende mais de 300 homens em 18 estados e no DF

A tentativa de homicídio aconteceu na última quarta-feira (04), em Itacoatiara.

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio na última quarta-feira (04). Identificada como Jeana, de 20 anos, desferiu um golpe de faca no próprio marido, Alejandro, 23 anos.

O caso aconteceu no município de Itacoatiara, a 270 km da capital Manaus, no Amazonas. O golpe atingiu a altura do torax da vítima, e logo em seguida, a jovem lamentou o ocorrido e se arrependeu, pedindo perdão ao marido caído no chão: “tu vai viver, me perdoa amor”, dizia ela tampando o ferimento com a própria mão.

O Centro de Operações do 2° BPM de Itacoatiara fez o deslocamento até a rua onde, segundo informações repassadas, havia um elemento em frente a um motel, vítima de arma branca.

No local, os policiais encontraram Alejandro ensanguentada estirada no chão e, ao lado estava Jeana, que visíveis apresentava sintomas de embriaguez, se lamentando pelo ato cometido.

Ela foi detida e encaminhada a Delegacia do município para realizar os procedimentos cabíveis. A vítima foi removida do local pela viatura UR-15 do Corpo de Bombeiros até o hospital regional para cuidados médicos.