Operação fecha bares e restaurantes em Belém

Na primeira noite da Operação Victum, deflagrada nesta sexta-feira, 28, pela Polícia Militar, nove bares e restaurantes foram fechados por falta de documentação ou alvará de funcionamento vencido. Os órgãos registraram, ainda, 36 autuações de trânsito, dez veículos removidos, além da abordagem de 90 pessoas e 163 carros, motos e bicicletas. Ninguém foi preso.

Cerca de 130 agentes atuam na fiscalização de eventos com aglomerações, estabelecimentos irregulares e prevenção contra a perturbação do sossego e crimes violentos.

As ações irão ocorrer até segunda-feira, 31, com foco no combate a poluição sonora, aglomerações e tráfico de drogas. Os pontos principais de atuação dos agentes é o Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, a avenida Bernardo Sayão, no Guamá, e o bairro da Cidade Velha, lugares onde foi verificada concentração de pessoas, no último fim de semana, descumprindo o decreto estadual.

Em outra frente de fiscalização, a Prefeitura de Belém, por meio do Comitê de Segurança Municipal, percorreu os bairros do Jurunas, Guamá, Cidade Velha e bares do centro da cidade. Durante a operação foram fiscalizados 14 estabelecimentos e o Portal da Amazônia. Destes, três foram notificados para suspender as atividades por tempo indeterminado, em razão de descumprimento ao Decreto municipal, um estabelecimento notificado pela Vigilância Sanitária Municipal e três estabelecimentos notificados para regularização referente ao uso de calçadas com mesas e cadeiras.

No Portal da Amazônia, um ambulante foi suspenso por descumprimento ao Decreto municipal. Durante toda a operação a Superintendência Municipal de Mobilidade Urbana (SeMob) autuou 24 veículos por estarem estacionados em local proibido, condutor sem capacete e veículos abandonados.

A operação iniciou às 19h e terminou às 3h da madrugada deste sábado, 29. Participam equipes do Detran, Polícia Civil, Guarda Municipal de Belém, Secretaria Municipal de Economia, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar, Ordem Pública, Semob e 3ª Vara da Infância e Juventude