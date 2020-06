Operação “Força Amiga” prende ex-prefeito de Flores em Jacareacanga

Polícia Cívil prendeu na manhã de sexta-feira (19), em uma operação denominada “Força Amiga”, Máximo Ribeiro de Sá, ex-prefeito da cidade de Flores, no Piauí. O acusado foi preso na Cidade de Jacareacanga, no Pará.

O cumprimento de mandado de prisão preventiva do ex-prefeito, é referente a condenação por triplo homicídio no Piauí,c no período em que ele foi prefeito. O crime aconteceu em 23/01/1994, quando o ex-prefeito cometeu o triplo homicídio há mais de 26 anos.

Máximo Ribeiro de SáA força tarefa aconteceu após investigações integrada das Polícias Civis do Pará e Piauí, que levou foi ao paradeiro do foragido, no município de Jacareacanga.

O crime

Conforme informações repassadas pela Polícia, Máximo teria praticado os crimes na companhia de outro indivíduo identificado como Sonaldo da Costa Moura. As vítimas são os irmãos Yure Gargarim de Oliveira Rego, 23 anos, José Vasconcelos de Oliveira Rego, 22 anos, e o tio deles, Carlos Marcelo Vieira de Oliveira, 24 anos.

“Meu tio estava no bar bebendo e o prefeito chegou e provocou meu tio. Ele levantou e o prefeito disparou e pegou no braço de um outro tio meu. Eles saíram correndo. Quando chegaram na praça, meu tio Carlos tomou um tiro e caiu morto. Quando ele caiu, meu primo Vasconcelos foi pegar ele e acabou levando um tiro nas costas e caiu por cima do meu tio que já estava morto. O Yure foi alvejado na testa pelo prefeito”, relatou um familiar sobre o caso.