Operação Independência garante sábado tranquilo na praia do Atalaia, em Salinópolis

Além de segurança, órgãos integrados do Estado ofertam atendimento de saúde aos banhistas

Os órgãos de segurança pública integrados do Pará intensificaram, neste sábado (5), a atuação no município de Salinópolis, para dar mais tranquilidade aos banhistas que vieram aproveitar o primeiro dia do feriado prolongado de 7 de Setembro na praia do Atalaia, no nordeste paraense.

Por meio da Operação Independência, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), agentes das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Centro de Perícia Científicas Renato Chaves (CPC), Centro Integrado de Operações (Ciop) e Defesa Civil reforçam as ações de segurança até o dia 8 de setembro.

Segundo o coordenador do Centro Integrado de Comando (CIC) de Salinas, major Alexandre Abreu, as ações do feriado prolongado estarão voltadas para as fiscalizações dos estabelecimentos, combate à poluição sonora e ainda orientação aos veranistas, para evitar pontos de aglomeração.

“Estamos coordenando as ações dos órgãos de segurança com mais de mil agentes, viaturas e equipes do Grupamento Aéreo e Fluvial, dando apoio nas ações realizadas em Salinas, bem como nos demais municípios do Estado. Nossas ações serão focadas na fiscalização de estabelecimentos, em denúncias de poluição sonora, especialmente, as que perturbem o sossego público, e ainda evitando e orientando pontos de aglomeração. Todos os esforços empregados tem como objetivo garantir um feriado de paz e tranquilidade aos veranistas” – major Alexandre Abreu, coordenador do Centro Integrado de Comando (CIC) de Salinas.

Sespa oferece vacinas contra Sarampo, Hepatite e Influenza, além de testes rápidos aos banhistasFoto: Ascom / SegupAtendimento – No Centro Integrado de Comando, instalado ao lado do atalho da Sofia, na praia do Atalaia, estão sendo realizados atendimentos de saúde oferecidos pela Secretaria de Saúde do Estado (Sespa). A ação oferta vacinas contra sarampo, hepatite e influenza, além de testes rápidos de sífilis, hepatite e Aids aos banhistas que estejam curtindo o feriado na localidade. No espaço, estão instaladas também as câmeras de videomonitoramento, onde é possível captar, em tempo real, imagens da praia, possibilitando a tomada de decisão rápida e integrada para uma ação que necessite da atuação dos agentes de forma célere.