Operação Tentáculos: Três suspeitos são presos pelo crime de tráfico de drogas em Dom Eliseu

Uma equipe da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, realizou na tarde da última quinta-feira (08) uma operação denominada Tentáculos, em Dom Eliseu, no nordeste do Estado. A ação teve o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão em relação ao crime de tráfico de drogas, em desdobramento da operação Xeque-Mate realizada anteriormente. Durante o cumprimento dos mandados de busca, foi descoberto que um dos suspeitos estava sob posse de substâncias ilícitas, e outro se encontrava com seis aparelhos celulares. Os objetos foram apreendidos e os telefones serão utilizados para o aprofundamento das investigações que estão em andamento. Ainda no cumprimento dos mandados de busca, um terceiro investigado foi preso. Na residência do mesmo, outro homem foi encontrado portando certa quantidade de drogas e sete aparelhos móveis. O mesmo foi encaminhado para delegacia para os procedimentos cabíveis. Em resultado da operação, três mandados de busca foram cumpridos, além da apreensão de treze aparelhos celulares e certa quantidade de drogas. Os investigados estão à disposição da Justiça.

por Ana Batista

Foto: Divulgação/Ascom

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará