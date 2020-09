Operação Verde Brasil 2 apreende madeira ilegal em Limoeiro do Ajuru

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 18m3 de madeira transportada sem licença ambiental válida. A carga, de origem ilegal, foi encontrada em duas embarcações de município de Limoeiro do Ajuru, no nordeste do Pará. A suspeita é que o produto florestal seria vendido ilegalmente em Belém.

Os responsáveis pelas embarcações foram conduzidos para Superintendência Regional de Polícia Federal na capital, onde foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência. Eles foram indiciados pela prática de crime ambiental, além de procedimento administrativo decorrente da autuação do Ibama, com aplicação de multa, perda do produto florestal apreendido e restrição das embarcações.

Ação ocorreu em conjunto com as Forças Armadas, Capitania dos Portos e Ibama. A Polícia Federal vem intensificando fiscalizações nos rios da Amazônia e portos da região, por meio do Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM), o que já resultou em apreensões de madeira, minério e produtos contrabandeados durante a pandemia.

A operação Verde Brasil 2 é coordenada pela Vice-Presidência da República, em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública. A missão começou em 11 de maio com foco em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais na Amazônia Legal.

A operação foi concluida na manhã de hoje, 3, e madeira apreendida será doada para o Exército e Marinha (4º Distrito Naval).