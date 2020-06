Operação Verde Brasil 2 completa um mês no combate de crimes ambientais no Pará

A Operação Verde Brasil 2, deflagrada pelo Governo Federal, completou 30 dias nesta quinta-feira, 11. Há um mês, os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica por meio do Comando Conjunto Marechal Soares de Andrea (CCJMSA) previnem e reprimem os crimes ambientais nos estados do Pará e no Maranhão, junto aos demais órgãos estaduais e federais.

Em um mês de operação interagências, o CCJMSA teve como resultado 167.334 m³ de madeira apreendida, R$ 951 mil reais de multas aplicadas por irregularidades diversas, 300 litros de combustível que seriam usados em possíveis queimadas, quatro pessoas detidas, 57 materiais recolhidos para serem utilizados em ações criminosas ao meio ambiente.

Ainda, a Marinha do Brasil realizou inspeções navais para coibir traslados ilegais de madeira e a Força Aérea Brasileira deslocou aeronaves em sobrevoos nas áreas de foco de queimadas e transportou as tropas até as regiões de difícil acesso, no estado do Pará e Maranhão.

Foram mais de 1500 militares empregados para apoiar os órgãos de fiscalização e controle nas regiões de Altamira, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Itapecuru Mirim, TI Jucurú, Reserva Biológica do Maicuri, em Tucuruí, Marabá, Itaituba e outros municípios.

PRORROGAÇÃO DA OPERAÇÃO

A Operação Verde Brasil 2 é coordenada pela Vice-Presidência da República, Hamilton Mourão, em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública. A missão deflagrada pelo Governo Federal, em 11 de maio de 2020, visa ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais na Amazônia Legal.

A determinação presidencial para emprego das Forças Armadas em Garantia da Lei e da Ordem (GLO) foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias, conforme publicação no Diário Oficial da União por meio do Decreto n° 10.394, de 10 de junho de 2020, com atuação até 10 de julho de 2020.

Para cumprir a determinação presidencial, o Ministério da Defesa ativou três Comandos Conjuntos. São eles: Comando Conjunto Príncipe da Beira (CCj PB), em Porto Velho (RO); Comando Conjunto Barão de Melgaço (CCj BM), em Cuiabá (MT); e Comando Conjunto Marechal Soares de Andrea (CCj MSA), em Belém (PA).