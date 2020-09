Opositor de Putin sai do coma após ter sido envenenado

O líder opositor russo Alexei Navalny saiu do coma induzido em que foi colocado após ter sido internado em Berlim, Alemanha, no dia 22 de agosto, e seu estado de saúde “melhorou”, de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (7) pelo hospital La Charité.

Navalny reage a conversas, ainda segundo o boletim, mas ainda não se possa excluir a possibilidade de sequelas devido ao “grave envenenamento” que sofreu.

O opositor russo foi transferido para o hospital na Alemanha depois de ter desmaiado durante um voo doméstico na Rússia, sob suspeita de ter sido provocado por envenenamento de um chá que ele bebeu no aeroporto, antes de embarcar. O pedido de transferência para Berlim foi feito pela própria família de Navalny.

A equipe do hospital chegou à conclusão de que Navalny foi envenenado com um agente nervoso do grupo Novichok.