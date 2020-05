Ordens de serviço garantem o início de obras em praças no Tapanã e Águas Lindas

Durante a tarde desta quinta-feira, 28, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), assinaram duas ordens de serviço para o início de obras em dois espaços da capital. A primeira ordem assinada foi da praça Pinheirinho, no bairro do Tapanã e a segunda a praça Verdejante, em Águas Lindas.

Na praça Pinheirinho, os moradores vão poder contar com playground e uma mesa de jogos, além de todo um espaço revitalizado. O vereador Neném Albuquerque (PSL), esteve acompanhado de dois representantes da comunidade, respeitando todas as medidas para evitar a contaminação da Covid-19, no ato da assinatura, e destacou a importância do início das obras no local. “O lugar estava esquecido há anos e hoje parabenizo a atitude do prefeito Zenaldo Coutinho por olhar pela praça e proporcionar a reforma”, disse.

Já a praça Verdejante terá palco, quadra, equipamentos de ginástica, espaço multiuso e parada de ônibus. O projeto dos dois espaços foi apresentado pela titular da Seurb, Annete Klautau, que falou da importância dos dois trabalhos.

As obras iniciam já na próxima semana e para a dona de casa Cleane Almeida, 47, moradora do bairro de Águas Lindas, a assinatura da ordem de serviço significa a realização de um sonho antigo. “Nós estávamos esperando por essa obra há muitos anos, mas não perdíamos a esperança. Fizemos um pedido diretamente para o prefeito e acreditamos que ele iria cumprir. Essa praça vai mudar a vida da comunidade, que é muito carente. Agora as pessoas terão um lugar para passear e levar os filhos para brincar nos finais de semana”, completou.

Vale destacar que todas as empresas executoras de obras da Prefeitura de Belém têm adotado diversas práticas nos canteiros de obras para evitar a proliferação do novo Coronavírus.