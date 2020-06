Ordens de serviço garantem obras em praças de Cotijuba e do Tenoné

O prefeito Zenaldo Coutinho autorizou na tarde desta segunda-feira, 15, por meio de assinatura de ordem de serviço (OS), o início das obras da praça do Porto, na ilha de Cotijuba, e da praça Ipauipixuna, localizada no bairro do Tenoné. Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Participaram do ato de assinatura da autorização o presidente da Câmara Municipal, Mauro Freitas, a secretária de urbanismo, Anette Klautau, e representantes da comunidade. A primeira assinatura foi para a praça do Porto, na ilha de Cotijuba, que será reformada e ampliada.

“Assinamos a ordem de serviço para a revitalização da praça principal da ilha de Cotijuba e da ampliação com Academia ao Ar Livre e playground para as crianças”, anunciou o prefeito.

A obra irá contemplar todo o espaço, que contará com playground, Academia ao Ar Livre, quiosques reformados e novo paisagismo. Os serviços estão orçados em aproximadamente R$ 310 mil, com início marcado para a próxima semana e prazo de execução de 60 dias.

Segundo o administrador Ronildo Souza, de 35 anos, morador da ilha, a obra era um desejo antigo dos habitantes de Cotijuba. “Estamos emocionados com essa obra para a nossa ilha. É a oportunidade para o lazer das famílias de Cotijuba”, festejou.

Tenoné – Outra autorização foi para a obra da praça Ipauipixuna, localizada entre as ruas I e II, no bairro do Tenoné. O local será adaptado e reformado, com a instalação de Academia ao Ar Livre, além das reformas dos bancos, calçadas, quadra de esporte e quiosques.

“A obra da praça vai levar lazer e muita qualidade de vida para as famílias do conjunto Ipauipixuna”, disse Zenaldo.

Com orçamento de aproximadamente R$ 250 mil, a obra da praça tem prazo de execução de 60 dias, com os serviços iniciando ainda nesta semana, o que alegra a servidora pública Edilena Amaral, 56 anos, moradora do conjunto que dá nome ao logradouro.

“A nossa comunidade é carente e uma obra como essa, com arena, academia e brinquedos será essencial para o nosso conjunto. Além disso, o nosso bairro vem recebendo outras obras, como a drenagem da quinta linha”, disse.

Por Victor Miranda