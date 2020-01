Órgãos integram ações para aplicação da lei anticrime no Pará

Integrar ações para garantir a efetiva aplicação da lei anticrime no Pará. Este foi o principal objetivo de reunião, em Belém, entre representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e Polícia Civil do Pará (PC). Entre os principais pontos tratados estiveram as regras para cadeia de custódia, processos envolvendo organizações criminosas e os acordos de não persecução penal.

A reunião ocorreu na tarde de sexta-feira (24), no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, e foi coordenada pelo procurador-geral de Justiça do Pará, Gilberto Martins, e pelo promotor de Justiça José Maria Lima Junior, supervisor dos Centros de Apoio Operacional e supervisor do Centro de Apoio Operacional Criminal do MPPA. O promotor de Justiça criminal Mauro Messias, titular da promotoria de Justiça de Altamira, também participou do encontro.

A lei 13.964 entrou em vigor no último dia 23 de janeiro. Proposto por Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, o dispositivo legal ficou conhecido nacionalmente como “pacote anticrime”. Depois de sofrer modificações no Congresso Nacional, o texto final foi sancionado em dezembro passado pelo presidente Jair Bolsonaro, impondo mudanças na legislação penal e no processo penal, e, consequentemente, nos órgãos que atuam na apuração e responsabilização pela prática de infrações penais.

Durante a reunião desta sexta-feira, MPPA, TJPA e PC definiram uma lista de providências para, de forma integrada, aplicarem a lei anticrime. Um dos pontos foi a criação, pelo Tribunal, de varas criminais colegiadas, visto que a nova legislação amplia os crimes que podem ser julgados por estes órgãos colegiados, incluindo a constituição de milícia e outras infrações penais conexas. O TJPA informou que já há estudos na instituição para se adequar às novas normas.

Outro ponto tratado foi a destinação de bens apreendidos em operações policiais ou do Ministério Público. A nova lei criou regras para a manutenção e eventual descarte de materiais coletados em locais onde ocorreram crimes. Ficou definido que será atualizado um ato normativo do TJPA que trata do tema.

As instituições também alinharam providências para estimular os acordos de não persecução penal, aprimorar o isolamento do local de crimes e aperfeiçoar a qualificação das vítimas, incluindo o registro de números de telefone para comunicações por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como o Whatsapp.

Para assegurar o fiel cumprimento da lei anticrime e avançar com as novidades legislativas, o procurador-geral Gilberto Martins antecipou que serão propostos novos encontros, nas próximas semanas, entre MPPA, TJPA. A Polícia Militar e outros órgãos que compõem o sistema de justiça serão incluídos nas discussões.

“Outros dispositivos legais no código de processo penal, no código penal, na lei de escuta telefônica, na lei de combate às organizações criminosas e em outras tantas leis foram alterados profundamente, o que que demanda novas posturas de atuação das instituições”, comentou o promotor de Justiça José Maria Lima Junior.

Segurança pública

A reunião desta sexta-feira tratou também sobre o aperfeiçoamento da segurança pública no estado. MPPA, TJPA e PC definiram que uma das principais frentes de trabalho nas próximas semanas será aprimorar os mecanismos de investigações de homicídios. Uma das ações pactuadas foi a integração dos respectivos sistemas de bancos de dados do MPPA, TJPA e PC para permitir sinergia na troca de informações sobre investigados.

Além disso, a PC informou que vai adquirir equipamentos para melhorar a infraestrutura nas delegacias de homicídios para garantir mais efetividade nas investigações e, consequentemente, nos julgamentos do júri.

Foram definidos, ainda, novos encontros para readequar a tramitação de documentos entre as varas criminais e as promotorias criminais, de modo a tornar mais eficiente o processo de persecução penal.

A pauta abordou ainda a implantação do inquérito policial eletrônico (IPL) como instrumento para tornar mais ágil e efetiva a apuração de infrações penais. A ideia tratada entre os órgãos é substituir os inquéritos impressos por documentos eletrônicos. A proposta é que, ao final das investigações, o delegado encaminhe o procedimento eletronicamente ao TJPA, possibilitando, desde este momento, que o MPPA também tenha acesso às informações. Atualmente, o delegado encaminha o inquérito, na forma impressa, ao TJPA, que remete os autos ao MPPA. A consulta às informações fica condicionada ao manuseio do processo impresso.

Com o IPL, a expectativa é tornar mais barato, fácil e célere o armazenamento, a disponibilização de cópias, as pesquisas e a transmissão de documentos relacionados aos processos, melhorando a eficiência no trabalho das polícias e no intercâmbio de informações no sistema de justiça. A Polícia Civil informou que já há um trabalho piloto do inquérito eletrônico em execução no município de Tomé-Açu.

Haverá uma nova reunião técnica entre representantes do MPPA, TJPA e PC para avançar na construção do IPL eletrônico, desta vez com a presença de técnicos da Prodepa, que é a responsável pelas ferramentas de tecnologia da informação e comunicação do governo estadual.

Texto: Assessoria de Comunicação Social