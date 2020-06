Original x Fake

“Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer; gozemos as delícias do amor.” (Provérbios 7:18)

Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do sexo. Sei que muitas pessoas tendem a relacionar o sexo a algo sujo, pecaminoso e ruim, porém ele foi criado por Deus para nosso deleite e prazer em santidade e pureza. Tudo o que vemos de ruim relacionado ao ato sexual, foi o diabo quem deturpou a partir da ideia original de Deus.

Nesse capítulo de Provérbios podemos ver isso claramente. A mulher adúltera usa estratégias e palavras que, na verdade, deveriam ser usadas pela mulher casada, debaixo de uma aliança (v.7:15-18). Ela vai à procura do homem, prepara seu leito com lençóis para recebê-lo, perfuma sua cama e está cheia de carícias e amor para oferecer até o amanhecer. Essa é a atitude que as mulheres casadas devem ter em relação aos seus maridos.

O sexo perfeito originou-se em Deus. A cópia que o diabo faz é falsa, enganosa e leva à morte. Como prova disso, basta lembrarmos que o amor só pode ser encontrado em Deus. O que estiver fora dEle, não se engane, é “fake”.

MINHA ORAÇÃO

Há pensamentos deturpados em relação ao sexo em sua mente? Arrependa-se diante de Deus e leve cativo a Ele todo pensamento. Peça que o Senhor renove sua mente de acordo com a Sua Palavra e que você desfrute da bênção que é o sexo planejado por Ele dentro do matrimônio.