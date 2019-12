Os 4 apps mais populares dos últimos dez anos (todos do Facebook)

Donos de iPhone, do SE e 6S em diante, podem, desde setembro, atualizar o sistema operacional do smartphone para o iOS 13. Com ele, o celular da Apple ganhou novas funções como o aguardado modo escuro, porém o WhatsApp aproveitou pouco destas novidades — por enquanto.

O app de mensagens prepara recursos que melhorarão a experiência dos usuários de iPhone e devem chegar em breve. Com acesso ao kit de desenvolvedores do iOS 13, o site WABetaInfo, especializado no que está a caminho do WhatsApp, apresentou o que vai pintar no aplicativo nos próximos meses. Baseado nestas informações, preparamos a listinha a seguir do que esperar:

Modo de Economia de Dados

O WhatsApp prepara, para iPhone e Android, o lançamento de uma ferramenta que ajudará a economizar memória do celular. Em paralelo a isso, o aplicativo ganhará compatibilidade com o Modo de Economia de Dados do iOS 13.

Ativado no sistema do iPhone, este recurso faz com que o celular gaste menos dados, evitando downloads e inicializações de vídeo automáticas. Para o WhatsApp, isso significará mais controle do que o aplicativo permitia.

Hoje, você pode desligar o download automático de fotos, arquivos de áudio, vídeo e documentos – as mensagens de áudio são baixadas automaticamente. Em breve, com a compatibilidade ao Modo de Economia de Dados – e se ele estiver ativado —, as mensagens de áudio precisarão de download manual.

Integração aos contatos

O iPhone permite o compartilhamento rápido de links, fotos e outros conteúdos para o WhatsApp por meio de um widget, mas este será aprimorado. Em vez de abrir o app e selecionar um contato ou grupo para enviar o conteúdo, será possível selecionar com quem você quer compartilhar o material e mandar direto, sem a necessidade de abrir uma segunda janela.

Toque tátil dentro do app

Sabe aquela bolha, parecida com a de histórias em quadrinhos, que surge quando você pressiona e segura um ícone de app na tela inicial do iPhone? Isso é um resultado do Toque tátil, um recurso do iOS.

O WhatsApp introduzirá esse recurso para a lista de conversas e visualização de conteúdo dentro delas. Na lista, pressionar um contato ou grupo abrirá um atalho que permitirá que você marque a conversa como lida, arquive a conversa, ative ou saia de um grupo (entre outras funções). No chat com algum contato, este recurso permitirá que você veja uma prévia de foto ou vídeo.

Elementos do modo escuro

O WhatsApp prepara seu próprio modo escuro completo, mas antes disso chegar, alguns elementos dele serão implementados para quem adotar essa aparência no iPhone. Dentro do app, o primeiro sinal disso virá no compartilhamento de localização. Em vez de um mapa com cores claras, o aplicativo exibirá as ruas em tons de cinza.

Fora do app, o WhatsApp ganhará o visual escuro no widget para iPhone. Atualmente, mesmo que você ative o modo escuro no iOS, o widget do WhatsApp continua aparecendo nos tons mais claros, destoando de outros aplicativos.