Os truques que Katy Perry usou para esconder gravidez por tanto tempo

Apesar de as famosas terem um séquito de fãs que vasculham com frequência suas vidas pessoais, a cantora Katy Perry, que revelou estar grávida em uma cena de clipe “Never Worn White”, nesta quarta-feira (4), conseguiu esconder por algum tempo que espera o primeiro filho com o ator Orlando Bloom. A suspeita é que ela esteja no sexto mês de gestação.

Mesmo fazendo muitas aparições públicas pouca gente percebeu a mudança de seu corpo. É que a cantora usou alguns “truques” para esconder a barriga — vale dizer que a escolha é comum entre as mulheres, especialmente até os três meses de gestação e que há grávidas que “não tem barriga ou tem barriga pequena” inclusive na reta final.

Mas como foi possível disfarçar a gravidez por tanto tempo?

Disfarçar gravidez: truques de Katy Perry

No Twitter, Katy Perry comentou que finalmente não precisará carregar “uma bolsa grande”, acessório que usava para colocar sobre a barriga para que não registrassem que ela estava crescendo.

Em resposta à publicação, usuários da rede social resgataram “flagrantes” de Katy tentando disfarçar as evidências da gravidez.

Além do “trucão” com a bolsa, Katy também escolheu looks largos para participar de eventos públicos — o que dá para ver perfeitamente em fotos oficiais de premiações em que ela foi.

Cantora anunciou gravidez em clipe

Imagem: Reprodução/Youtube

Foi em uma live, aliás, que ela revelou o tamanho real de sua barriga:

Katy Perry announcing she’s pregnant on her Instagram live has me screaming 😂😂 pic.twitter.com/vlscE65Vb7 — ✨ (@RiseKatycats) March 5, 2020

Que emoção!

