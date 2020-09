Otimista, Bolsonaro vê Brasil “vencendo a pandemia”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (11), que o Brasil está “praticamente vencendo a pandemia”. A observação foi feita durante uma visita do presidente à cidade de São Desidério, na Bahia, onde o governo realiza obras de uma ferrovia que vai ligar o porto de Ilhéus, no Sul do estado, ao Tocantins.

– Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, quer seja com o auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a micro e pequenas empresas com créditos, quer seja investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem junto a saúde – avaliou o presidente.

Bolsonaro também aproveitou o breve discurso para criticar a cobertura da imprensa durante a pandemia. Segundo ele, a mídia brasileira não noticiou que o Brasil “foi um dos países que menos sofreu” com a Covid-19.

– Já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora, porque na daqui é difícil de aparecer boa notícia, que o Brasil foi um dos que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal – finalizou.

TENDÊNCIA DE QUEDA

O Brasil vem apresentando uma expressiva tendência de queda na média móvel de mortes pela Covid-19. O balanço mais recente, desta quinta-feira (10), apontou que o país tem média diária de 692 mortes, número abaixo da média diária de mil mortes que vinha sendo registrada até o início de agosto.