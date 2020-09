PA: Governo estadual flexibiliza medidas de isolamento em 32 municípios

O governo do Pará flexibilizou as medidas de isolamento social em 32 municípios do estado que integram a região metropolitana de Belém, do Marajó Oriental e do Baixo Tocantins. Com a decisão, essas cidades passam para o penúltimo estágio da flexibilização das atividades, a chamada bandeira verde, que é definida pelo risco baixo de contágio do novo coronavírus.

Com isso, instituições religiosas desses municípios podem funcionar com uma taxa de ocupação de até 50%. Porém, cabe a cada prefeitura definir a retomada das atividades econômicas.

Até o último domingo (20), o Pará possuía 220.775 casos e 6.460 óbitos da Covid-19, segundo a Secretaria estadual de Saúde (Sespa). Ao todo, 205.271 pacientes se recuperaram da doença no estado.



Por: Paulo Oliveira

Fonte: Brasil 61