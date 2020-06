Padrasto é preso acusado de estuprar enteada

Policiais civis em ação sob comando do delegado, Edson Lobato, da 10ª Delegacia de Araguatins, colocaram fim na ação de violência sexual de um padrasto no povoado Santa Luzia, zona rural de Araguatins, no Bico do Papagaio.

A ação foi em cumprimento a um Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Vara Criminal de Araguatins.

O. R. N., de 57 anos, é acusado de reiteradamente praticar o ato de violência sexual, contra a menor de idade. Ele foi recolhido em cela da Cadeia Pública de Araguatins, ficando a disposição do Poder Judiciário.