Padre deseja a morte de fiéis que não vão à igreja por conta da pandemia

Um padre desejou a morte de fiéis que não estão frequentando a igreja em razão da pandemia do novo coronavírus. Antônio Firmino Lopes Lana, da Paróquia de São João Batista, no município mineiro Visconde do Rio Branco, afirmou que aqueles que não integram o grupo de risco e mesmo assim optaram por ficar em casa não possuem fé.

“Aí a gente vai vendo quem realmente ama a eucaristia… Porque tem alguns católicos, engraçado, que têm saúde, têm tudo e dizem: ‘Eu só vou na Igreja quando tiver a vacina’. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas. Ou que morram antes de a vacina chegar, não é?”, disse o padre.

A declaração ocorreu durante a celebração de uma missa no último domingo (23). A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo perfil da paróquia no Facebook. A fala do padre repercutiu nas redes sociais.

Em vídeo que circulou no Twitter, o padre ainda afirmou que os fiéis que não têm problema algum e não são do grupo de risco usam a pandemia como uma desculpa. “Porque tem pessoas que não têm problema nenhum, que não estão no grupo de risco. Mas isso significa que não têm fé nenhuma, essas pessoas”, disse.

Após o episódio, dezenas de comentários na página da paróquia repdiaram as declarações do padre.

“Não irei sair da minha casa pra ir ouvir uma barbaridade dessas. Ao invés de prosperar, evangelizar, pregar a palavra fica desejando morte das pessoas que ele nem sabe o motivo de não ir […] mas se ele me deseja isso eu desejo o bem pra ele e ele foi infeliz nesse comentário espero que ele reconheça e estude mais sobre a palavra de Deus porque tem muito a aprender. A gente só pode ensinar quando sabe”, escreveu uma usuária.

Outro internauta foi sarcástico:

“Então eu vou morrer. Sou católico e por fobia não estou saindo da minha casa, medo de pegar essa doença e passar para os idosos ou familiares da minha casa ( faço somente mandatos no meu bairro para familiares idosos). Não há importância padre!”.

O padre se posicionou por meio de vídeo publicado nesta terça (25) na página da paróquia no Facebook. O pároco pediu desculpas pelo “comentário infeliz” e afirmou que aqueles que o conhecem sabem que ele defende a vida. Disse ainda que também é “fraco” e “pecador” e que as pessoas vão reconhecer seu erro e perdoá-lo.