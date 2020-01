Padre Fábio de Melo é vítima de golpe: ‘Vagabundo está usando meu nome’

Após a atriz Regina Duarte aceitar a proposta do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura, na quarta-feira (29), vários artistas se manifestaram a favor dela.

Antes da decisão, Maitê Proença já tinha expressado seu apoio e chegou a afirmar que outros colegas também apoiavam, mas tinham receio de admitir. Porém, alguns deles já usaram as redes sociais para deixar um recado amistoso para Regina.

Entre os apoiadores, o ator e apresentador, Marcio Garcia, foi um dos que fez questão de expressar seu ponto de vista favorável ao trabalho de Duarte junto ao governo federal.

– Sei que você irá exercer a sua função com o total comprometimento. Fico na torcida para que aqueles que criticam apenas para fomentar a oposição saibam avaliar os atos e não as bandeiras – declarou.

Quem também se pronunciou foi Luiz Fernando Guimarães.

– Torcendo por todos nós – escreveu.

De acordo com o jornal Extra, a lista de artistas a favor de Regina conta ainda com nomes como Zizi Possi, Mario Frias, Carolina Ferraz, Rita Guedes, Ary Fontoura, Beth Goulart, Thiago Rodrigues, Carla Daniel, Carlos Vereza, Beth Goulart, o cineasta Cacá Diegues, Buchecha, Felipe Folgosi, Carlos Machado, Fábio Villaverde, Mylla Christie, Buchecha e a autora Glória Perez. A pastora Sarah Sheeva, filha da cantora Baby do Brasil, também apóia a atriz no comando da Secretaria Especial da Cultura.