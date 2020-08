Padre Robson é suspeito de pagar servidores públicos com dinheiro da Afipe para destruição de arquivos

Rede de desvio de dinheiro de fiéis envolve empresas de comunicação, postos de combustíveis e até o vice-prefeito de Trindade, segundo o MP. Defesa do padre nega irregularidades.

O padre Robson de Oliveira – suspeito de desviar R$ 120 milhões de doações de fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) – também é investigado por pagar servidores públicos com dinheiro da entidade para se livrar de informações constrangedoras sobre ele, segundo relatado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em processo enviado à Justiça.

“Pelo que se infere dos autos, Robson supostamente se utilizou dos recursos financeiros dessas entidades religiosas para o pagamento de servidores públicos – agentes de polícia, para que destruíssem alguns arquivos contendo informações comprometedoras a seu respeito”, consta no documento.

Sobre isso, a defesa do sacerdote disse que “não houve pagamento a nenhum servidor”. A defesa informou ainda que o padre Robson foi vítima de extorsão de dinheiro e que os criminosos já foram condenados e estão presos. “Todo o material da extorsão foi considerado falso pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”, disse.

Sobre a acusação, a Polícia Civil do Estado de Goiás disse ao G1 que a atual gestão instaurou um procedimento na Corregedoria da Instituição para “apurar eventual transgressão disciplinar de policiais civis”. A nota disse ainda que o procedimento é “sigiloso enquanto estiver em andamento, razão pela qual não serão prestadas maiores informações”.

O documento não esclarece quais eram as “informações comprometedoras” a respeito do padre, no entanto, a defesa do religioso afirma que se refere ao caso da extorsão de R$ 2,9 milhões feitas por um hacker, que, segundo a decisão da Justiça, tinha um romance com o padre e ameaçava expor casos amorosos do sacerdote.

Vídeo registra pagamento de dinheiro a hacker feito por uma pessoa de confiança do padre. Processo originou ação que apura desvio de dinheiro — Foto: Reprodução/TV Globo

A investigação da chantagem foi o que deu início à suspeita de lavagem de dinheiro da Afipe. A rede de desvio de doações envolve imobiliárias, empresas de comunicação, postos de combustíveis e até o vice-prefeito de Trindade Gleysson Cabriny de Almeida (PSDB), conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

Em nota, a defesa do vice-prefeito disse que ele realizou negócios com a associação, mas todos foram lícitos, declarados e registrados. A nota informa ainda que Cabriny não foi alvo de busca e apreensão, nem intimado para qualquer ato, mas está à disposição das autoridades.

A defesa do padre disse que todos os negócios da associação “são contabilizados e documentados”. Robson sempre negou que tenha desviado dinheiro de fiéis doados à Afipe. Ele afirma que criou essa e outras entidades com nomes similares a partir de 2004, com o objetivo de proporcionar auxílio na vivência da fé e propagar a devoção ao Divino Pai Eterno.

O religioso era responsável pela administração do Santuário Basílica de Trindade, um dos maiores do Brasil, mas se afastou das funções temporariamente para colaborar com o MP-GO.

Processo investiga negociações de fazendas, avião e até casa de praia vendida para a Afipe — Foto: Reprodução/Fantástico

Investigação de desvio de doações

Nas investigações, o MP-GO encontrou evidências de centenas de compras e vendas de imóveis em nome da Afipe em que a entidade parece ter sido prejudicada financeiramente. Tais situações implicaram nos seguintes crimes investigados:

Apropriação indébita

Lavagem de dinheiro

Falsificação de documentos

Sonegação fiscal

Associação criminosa

Também há nos relatos da investigação várias empresas cujos sócios eram quase sempre os mesmos, quase sempre usando o mesmo contador. As vendas dos imóveis e outras transações financeiras aconteciam entre essas companhias e a Afipe.

Ao todo, os repasses para empresas de comunicação somam R$ 456 milhões. Esses pagamentos também são investigados, segundo os promotores, por não terem afinidade com o objetivo final da Afipe, que é proporcionar auxílio na vivência da fé e propagar a devoção ao Divino Pai Eterno.

Investigação suspeita que dinheiro que seria usado para a construção da nova Basílica de Trindade foi desviado — Foto: Reprodução/Fantástico

A irmã do padre, Adrianne de Oliveira Pereira, é investigada como possível “laranja” do irmão. Segundo o MP-GO, ela mora em um imóvel de luxo que pertence à Afipe e aparece nas apurações como participante de 24 operações imobiliárias. O G1 não conseguiu identificar quem é responsável pela defesa de Adrianne para pedir um posicionamento.

Outra mulher da confiança dele e que trabalhou por anos na Afipe também é apontada como “laranja”. Celestina Celis Bueno, de 59 anos, aparece nos autos da investigação como dona de pelo menos três emissoras de rádio, ex-proprietária de um avião e de uma casa luxuosa na praia, além de já ter recebido R$ 4 milhões. Advogada de Celestina, Cláudia Seixas disse que não irá se manifestar, em respeito às investigações.