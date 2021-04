Pagamento de auxílio financeiro ultrapassa R$ 2 milhões e beneficia quase 5 mil trabalhadores autônomos

No primeiro dia de pagamento do auxílio financeiro no valor de R$ 500,00, nesta quinta-feira (1º), o Banco do Estado do Pará (Banpará) registrou 4.912 pagamentos para trabalhadores autônomos, em todas as regiões do Estado, que se cadastraram nos dias 25, 26 e 28 de março pelos sites da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Banpará.

A iniciativa do Governo do Pará, destinada a beneficiar categorias afetadas pela crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19, integra o pacote econômico e tributário, no valor de R$ 500 milhões, anunciado em março pelo governador Helder Barbalho.

Segundo o primeiro balanço divulgado, o valor total disponibilizado aos beneficiários nascidos em janeiro é de R$ 2.456.000,00. O atendimento nas agências do Banpará contemplou as seguintes categorias profissionais: instalador de som em aparelhagens, DJ (disc jockey), assistente de palco (roadie), operador de áudio, técnico de iluminação, músico intérprete, garçom, barbeiro, cabelereiro, esteticista, maquiador, manicure/pedicure, guia de turismo e educador físico.

O Banpará informa que os beneficiários deverão observar o calendário disponível no site oficial (https://rendapara.sedeme.pa.gov.br/consulta/). No mesmo endereço é possível consultar o cadastro do benefício informando o CPF e a data de nascimento.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Carlos Ledo, o início do pagamento das categorias profissionais beneficiadas pelo auxílio de R$ 500,00 registrou um saldo positivo, já que representa suporte aos trabalhadores que estão enfrentando dificuldades financeiras no cenário adverso da pandemia.

“O atendimento prosseguirá na próxima segunda (5) nas agências do Banpará. É importante que os beneficiários fiquem muito atentos à documentação necessária, conforme a lista divulgada. Todos os documentos são pessoais e jamais devem ser compartilhados com outras pessoas que estão na fila de atendimento”, enfatizou o titular da Sedeme.

Na próxima segunda-feira (5), os trabalhadores autônomos da terceira categoria beneficiada (manicure e pedicure, cabelereiro, barbeiro, esteticista e maquiador), que ainda não garantiram o auxílio financeiro, poderão se inscrever pelos sites da Sedeme, Seaster e Banpará, e preencher o formulário eletrônico referente ao cadastro.

Documentos necessários para cada categoria:

Instalador de som em aparelhagens, DJ (disc jockey), assistente de palco (roadie), operador de áudio, técnico de iluminação, músico intérprete, garçom, barbeiro, cabelereiro, esteticista, maquiador, manicure/pedicure: devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) originais e cópias.

Guia de turismo: deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência (água, luz ou telefone) e comprovante do Cadastur (cadastro do Ministério do Turismo), originais e cópias.

Educador físico: deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência (água, luz ou telefone), diploma de conclusão de ensino superior em Educação Física, originais e cópias.

Calendário de pagamento do auxílio de R$ 500,00

Data de pagamento / Mês de aniversário do beneficiado

05 de abril – Janeiro

06 e 07 de abril – Fevereiro

08 e 09 de abril – Março

12 e 13 de abril – Abril

14 e 15 de abril – Maio

16 e 19 de abril – Junho

20 e 22 de abril – Julho

23 e 26 de abril – Agosto

27 de abril e 03 de maio – Setembro

04 e 05 de maio – Outubro

06 e 07 de maio – Novembro

10 e 11 de maio – Dezembro



Por Fabiana Otero (SEDEME)

Foto: Jader Paes

Fonte: Agência Pará