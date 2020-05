Pai é preso por tentar estrangular o próprio filho de 9 anos

Um homem de 33 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (27), suspeito de tentar estrangular seu próprio filho de apenas 9 anos.

De acordo com o tenente Abraão, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem seria usuário de drogas e quando está sob efeito de drogas acaba agredindo seus familiares.

“Quando ele quer droga e não tem dinheiro, o mesmo bate na mãe, nos irmãos. Ele tentou estrangular o filho, que foi salvo por uma tia que pediu socorro”, disse. “Agora vamos levar ele pra delegacia onde vai ficar a disposição da Justiça”.

Com informações do Portal do Holanda