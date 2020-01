Pai espanca e sequestra o próprio filho de quatro anos no DF

A mãe da criança acionou a PMDF. Ela contou que o homem bateu a cabeça do menino contra a parede e disse que “ia fazer uma besteira”

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar do DF (PMDF) por espancar o próprio filho, de apenas quatro anos, na noite dessa quarta-feira (01/01/2020) em São Sebastião. De acordo com informações da PM, o suspeito agrediu o menino e fugiu com ele para dentro de um matagal. A corporação foi acionada pela mãe.

Ela contou que o homem chegou alterado em casa, gritando e a agrediu. A criança começou a chorar. Violento, o pai bateu a cabeça do menino na parede para que ele se calasse e correu com o filho para o mato, dizendo que “ia fazer uma besteira”.

Quando os policiais chegaram ao local, vizinhos já estavam fazendo buscas no matagal à procura de pai e filho. Cães farejadores foram usados.

Após algumas tentativas, o homem atendeu o celular e um negociador da PMDF começou a conversar com ele. O pai, de acordo com a corporação, estava bastante exaltado e falava palavrões. Durante a negociação, ele começou a se acalmar e concordou em se entregar com a criança.

Os policiais conseguiram prender o suspeito e resgatar o menino, que foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião e transferida para o Hospital Regional do Paranoá (HRPa), onde está internado com suspeita de trauma na cabeça. A criança apresentava lesões na cabeça, boca, perna e sangramento no nariz.

O pai foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal, cárcere privado e Lei Maria da Penha (violência doméstica).

O caso foi registrada na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).