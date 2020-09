Pais, famílias e ativistas pedem volta das creches e escolas

Neste domingo (13), professores, ativistas de educação e responsáveis participaram de um protesto na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, pelo retorno das aulas da educação básica.

A cidade do Rio de Janeiro está com as aulas paralisadas em instituições públicas desde o dia 16 de março.

O vereador do Rio de Janeiro Leandro Lyra participou da manifestação e publicou algumas fotos do evento, mostrando a quantidade de pessoas presentes. Em sua rede social, ele defendeu a volta das aulas.

– O retorno facultativo já foi autorizado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, porém duas liminares ainda impedem que a retomada aconteça. Trata-se de uma liminar do TJ-RJ e outra da Justiça do Trabalho, que são objeto de recurso – explicou.

Lyra esclarece que o retorno pedido é para o retorno facultativo, ou seja, mediante aprovação dos responsáveis dos alunos.

– Retorno facultativo, com todos os protocolos de segurança, é o caminho para retomada da nossa educação! – declarou.