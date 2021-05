País tem capacidade de vacinar 2,4 milhões por dia, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta terça-feira (11) que o país tem capacidade para vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia contra a covid-19. A afirmação foi feita durante assinatura de portaria que liberou R$ 909 milhões para estados e municípios para o enfrentamento da pandemia de coronavírus.

Esse dinheiro deve ser utilizado na atenção primária, com foco no combate à má nutrição das crianças, à maior atenção a idosos e comunidades tradicionais.

“O presidente me incumbiu de impulsionar acampanha de vacinação. E é isso que estamos fazendo. O país já é o 5º que mais doses de vacina distribuiu e temos potencial para vacinar 2,4 milhões de brasileiros por dia. Esse compromisso podemos assumir”, afimou Queiroga.

O minstro reforçou acordo do governo brasileiro de um novo contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para serem entregues entre setembro e dezembro de 2021, sendo 35 milhões de doses já em setembro.

Segundo o Ministério da Saúde, já foram distribuídas 75,9 milhões de doses aos estados e DF e aplicadas 46,8 milhões de doses, desde 18 de janeiro, quando começou a campanha de vacinação. Atualmente, é registrada uma média de 1 milhão de aplicações diárias.

“Há cerca de 50 dias, recebi a incumbência do presidente de assumir a pasta da Saúde no momento mais grave da saúde pública mundial. Cada recurso que é alocado deve ser investido em políticas públicas para melhorar as condições de vida dos brasileiros. Por isso, estamos acolocando quase R$ 1 bilhão para a atenção primária, que é onde começa a assitência à sáude. Esse é e sempre foi compromisso do governo federal”, disse o ministro.

Ele citou que o sistema compreende mais de 40 mil unidades básicas de saúde e mais de 38 mil salas de vacinação.