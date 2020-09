Palestina: Adolescente é executado em mesa de bar

Marcelo do Carmo Sousa, 17 anos, foi assassinado na tarde do último sábado (12) em um bar na Avenida 14, no município de Palestina do Pará. A dupla que cometeu o crime ainda não foi localizada.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 e ao chegar no local constatou o óbito. Testemunhas informaram aos policiais que duas pessoas em uma moto chegaram ao local. Uma delas desceu e efetuou os disparos na vítima, que estava sentada e não teve tempo para reagir.

De acordo com a PM, as pessoas que presenciaram o crime informaram, ainda, que o adolescente era conhecido como traficante na cidade e que já foi apreendido por este crime. A Polícia Civil seguirá investigando o caso.

Por: Theíza Cristhine e Evangelista Rocha