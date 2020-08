Palestina do Pará: Homem teve a cabeça esmagada pelas rodas de uma carreta

Um homem morreu atropelado por uma carreta na rodovia BR- 230. O acidente aconteceu na tarde de ontem (25), no município de Palestina do Pará, no sudeste do estado.

A vítima, que não tinha sido identificada até o início da noite, teve a cabeça esmagada pelas rodas da carreta. Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 14h40.

O motorista do veículo justificou que não teve como evitar o acidente. Ele contou que parou e, ao ver que a vítima tinha falecido, esperou a chegada das autoridades, para prestar os devidos esclarecimentos.

Logo após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal isolou a área, para a realização da perícia. O corpo da vítima foi removido para o IML de Marabá.

Por: Tina Santos