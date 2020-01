Palmeiras acerta venda de Matheus Fernandes para o Barcelona

Com gol de pênalti de João Marcos, o Goiás venceu o Palmeiras, por 1 a 0, em Araraquara, para avançar até as oitavas de final da Copinha. O adversário, agora, sai do encontro entre Vasco e Itapirense. A vaga esmeraldina foi construída com muita solidez defensiva. Bem fechado, o time goiano sofreu pouco e conseguiu equilibrar as coisas em uma primeira parte de poucas chances de gol. O segundo tempo caminhou da mesma forma. Apesar de favorito, o Palmeiras tinha muita dificuldade para criar. Ramon tentou com uma bomba de fora da área, mas Da Silva evitou que a bola entrasse. Aos 27 minutos, o Goiás conseguiu chegar na área e o árbitro viu pênalti de Hiago em Marinho. Apesar da contestação dos paulistanos, João Marcos foi para a cobrança e venceu Magrão para abrir o placar. Se já estava trancado no 0 a 0, o Goiás se fechou ainda mais com a vantagem conquistada. O Palmeiras tentou, mas criou pouco e não conseguiu evitar a derrota. O Esmeraldino aguarda adversário.

