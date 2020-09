Palmeiras recebe proposta e negocia venda de Vitor Hugo a clube da Turquia

Zagueiro de 29 anos, que voltou ao clube na temporada passada, tem sido reserva

Pouco mais de um ano depois de voltar ao Palmeiras, Vitor Hugo está novamente de saída. O clube recebeu proposta do Trabzonspor, da Turquia, e discute detalhes para sacramentar o negócio.

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Rafael Del Manto nesta terça-feira e confirmada pelo ge.

Na metade da temporada passada, o Palmeiras readquiriu os direitos econômicos de Vitor Hugo ao comprá-lo da Fiorentina por 5,5 milhões de euros.

De acordo com o último balanço financeiro divulgado, relativo ao ano anterior, R$ 22,6 milhões (conversão com base na cotação da época) devem ser pagos ao clube italiano. Pendência financeira que o clube confirma ainda existir.

O Palmeiras agora discute a proposta apresentada pelo Trabzonspor e pretende segurar parte dos direitos econômicos, recebendo uma quantia proporcional à compra efetuada em euros – o que, com a valorização da moeda europeia, representaria lucro em reais.

Vitor Hugo tem 29 anos e está em sua segunda passagem pelo Palmeiras. Na primeira, foi campeão brasileiro (2016), da Copa do Brasil (2015) e do Paulistão (2020). Atualmente, ele é opção no banco de reservas.