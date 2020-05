Pan-Pacífico de natação é adiado de 2022 para 2026

A pandemia do novo coronavírus causou mais mudanças no calendário da natação. Na noite da última quinta-feira 28 , os organizadores do Pan-Pacífico, tradicional evento da modalidade que é realizado de quatro em quatro anos, anunciaram o adiamento da edição de 2022 para 2026 para acomodar as mudanças no calendário internacional.

O Canadá, um dos quatro países fundadores do Pan-Pacífico – juntamente com a Austrália, os Estados Unidos e o Japão -, continuará sendo a sede da competição em 2026. O adiamento de um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 levou o calendário da natação para os próximos anos a ser ajustado.

Em 2022, os Jogos da Commonwealth, que envolve os países da Comunidade Britânica, já estão agendados de 27 de julho a 7 de agosto, na cidade de Birmingham, na Inglaterra, e o Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, no Japão, de 13 a 29 de maio.

A perspectiva de sediar um terceiro campeonato importante nesse período “apresentou vários desafios” e por isso aconteceu o adiamento do Pan-Pacífico, de acordo com a Federação Canadense de Natação.