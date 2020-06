Pane elétrica provoca danos no sistema de informações da Prefeitura de Parauapebas

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Diretoria de Tecnologia (Dtic) da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Seplan), comunica que, em função de uma pane na rede elétrica que atende ao Data Center da Prefeitura, ocorrido nesta quarta-feira, 24, os equipamentos que hospedam os sistemas de informação e serviços tecnológicos, incluindo o site da prefeitura, o servidor de e-mails e o Portal da Transparência sofreram danos.

Por este motivo, o site da prefeitura está fora do ar e não é possível enviar ou receber e-mails oficiais no domínio parauapebas.pa.gov.br. Quanto ao Portal da Transparência, é possível acessá-lo por meio do link, porém, as informações relacionadas à remuneração dos servidores e o E-Sic, que é o sistema eletrônico de informações ao cidadão, não estão disponíveis.

Os serviços disponibilizados pelo Departamento de Arrecadação Municipal (DAM), como emissão de Nota Fiscal e de IPTU, estão disponíveis no link.

A prefeitura já informou oficialmente o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) sobre a pane nos equipamentos. A equipe técnica da prefeitura trabalha para restabelecer os serviços o mais breve possível.