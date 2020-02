Pânico em Wall Street: coronavírus faz bolsa americana equiparar perdas do Crash de 2008

O açaí consumido em Belém terminou o ano de 2019 com valor alto (R$ 23,86 o litro do grosso e R$ 14,92 o do médio) e começou o ano na mesma levada, com o valor médio do litro do grosso vendido em janeiro a R$ 25,32 e o do médio a R$ 17. É o que aponta o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) divulgado nesta sexta-feira (28).

Segundo o estudo, a variação percentual do preço do litro do tipo grosso em Belém foi de 6,13% em janeiro deste ano em relação a dezembro de 2019. Percentual próximo à média anual, que foi de 6,98% em relação a 2018. O tipo médio, o mais consumido pelos paraenses, também teve forte alta, 13,98% em janeiro e 6,02% nos últimos 12 meses.

O levantamento mostra que em janeiro de 2019, o litro do grosso custava, em média, na Grande Belém, R$ 23,67; encerrou o ano de 2019 em média a R$ 23,86. Já em janeiro deste ano, era comercializado, em média, a R$ 25,32 por litro.

A pesquisa do Dieese/PA mostra ainda que o preço do litro do açaí do tipo grosso foi encontrado na última semana de janeiro deste ano nas feiras livres custando em torno de R$ 25. Já nos supermercados, em média, R$ 24.

A tendência para este mês de fevereiro, segundo o Dieese, é de nova alta nos preços do produto.