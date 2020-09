“Pantera Negra” rende maior audiência de filme no ano para a Globo

De acordo com dados preliminares de audiência, a produção conquistou uma média de 27 pontos de audiência com picos de 38

A exibição de Pantera Negra na Tela Quente desta segunda-feira (31) rendeu a maior audiência de um filme no ano para a Globo. De acordo com dados preliminares de audiência, a produção conquistou uma média de 27 pontos de audiência com picos de 38. Com isso, o longa se tornou o mais assistido desde outubro de 2019.

Pantera Negra foi escalado para a grade da emissora após a morte do Chadwick Boseman, que lutou contra um câncer durante as gravações da produção da Marvel.