Papão anuncia as duas primeiras contratações para a temporada 2020

Para diminuir a ansiedade do torcedor bicolor, logo no primeiro dia do ano, o Paysandu anunciou oficialmente as duas primeiras contratações para a temporada 2020: o goleiro Gabriel Leite e o volante Serginho. Os dois assinaram vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com 31 anos e 1,87cm, Gabriel estava na Ferroviária desde 2018. Nesta temporada jogou a Campeonato Paulista, Copa Paulista e Série D. Antes, jogou de 2012 a 2017 no Luverdense, tendo sido emprestado para o Red Bull em 2015. O goleiro era reserva de Diogo Silva no título da Copa Verde do Luverdense contra o Paysandu, em 2017. A base e profissionalização do goleiro foi no Paraná. Gabriel é conhecido por bater bem na bola, já tendo marcado três gols de penalti na carreira.

O meio campista Serginho, de 31 anos, estava no PJ Rangers-MAL, onde atuou como segundo volante. Antes estava no Bangu e em 2018 atuou pelo CRB-AL, atuando pelo Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. O Paysandu é o 15o clube na carreira de Serginho.